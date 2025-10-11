Cornaredo rientra in casa e muore tra le fiamme per salvare la moglie | deceduto anche il figlio

Chi sono le vittime dell’incendio di Cornaredo. Una tragedia silenziosa ha colpito nella notte il comune di Cornaredo, alle porte di Milano. A perdere la vita sono stati Benito Laria, 88 anni, la moglie Carmela Greco, 82, e il figlio Carlo Laria, 55 anni. La famiglia abitava in un appartamento al primo piano di una palazzina in via Cairoli, dove il rogo è divampato poco dopo la mezzanotte. La coppia, molto conosciuta nel quartiere, viveva con il figlio Carlo, mentre gli altri due figli — un maschio e una femmina — risiedono in altre abitazioni. La notizia della tragedia si è diffusa rapidamente, gettando nello sconforto l’intera comunità. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Cornaredo, rientra in casa e muore tra le fiamme per salvare la moglie: deceduto anche il figlio

