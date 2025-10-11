Cornaredo MI incendio in condominio di 4 piani 3 morti | padre e madre di 88 e 85 anni e figlio 45enne; evacuati 40 inquilini 8 feriti - VIDEO
Le operazioni di spegnimento e soccorso si sono protratte per ore. 40 persone sono state evacuate immediatamente, ma il numero complessivo dei residenti coinvolti, secondo Carabinieri e Vigili del fuoco, è compreso tra le 40 e le 50 persone appartenenti a 17 nuclei familiari. 19 di loro sono state v. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
