Cornaredo incendio in un condominio | tre morti deceduta un’intera famiglia

Ilgiorno.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cornaredo (Milano) – Tragedia nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 ottobre a Cornaredo, in provincia di Milano. Tre sono le vittime dell’incendio che si è sprigionato a tarda ora in una condominio della cittadina a ovest di Milano. A perdere la vita sono stati un uomo e una donna, rispettivamente di 88 e 85 anni, anziani genitori della terza persona deceduta, i l figlio 45enne. Ancora ignote le cause del rogo: saranno la sezione investigativa dei vigili dle fuoco e i carabinieri della compagnia di Corsico a stabilire come e dove sia partito l’incendio che non ha lasciato scampo a un’intera famiglia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

