Cornaredo incendio in un condominio stermina una famiglia | trovate tracce di accelerante
Secondo quanto riferito dai vigili del Fuoco, 19 persone hanno avuto bisogno di assistenza medica sul posto, mentre 8 sono state trasferite in viari ospedali per accertamenti e cure. Tre vigili del fuoco sono rimasti lievemente feriti nelle operazioni di soccorso. Gli esiti dei rilievi farebbero ipotizzare che si sia trattato di un gesto estremo del figlio 55enne. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
