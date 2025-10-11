Cornaredo incendio in un condominio stermina una famiglia | trovate tracce di accelerante

Secondo quanto riferito dai vigili del Fuoco, 19 persone hanno avuto bisogno di assistenza medica sul posto, mentre 8 sono state trasferite in viari ospedali per accertamenti e cure. Tre vigili del fuoco sono rimasti lievemente feriti nelle operazioni di soccorso. Gli esiti dei rilievi farebbero ipotizzare che si sia trattato di un gesto estremo del figlio 55enne. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Cornaredo, incendio in un condominio stermina una famiglia: trovate tracce di accelerante

