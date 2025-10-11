Cornaredo incendio in un condominio | morti anziani genitori e figlio

Tre persone decedute e cinquanta evacuate: il bilancio del rogo notturno. Vigili del fuoco e carabinieri impegnati per ore . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cornaredo, incendio in un condominio: morti anziani genitori e figlio

In questa notizia si parla di: cornaredo - incendio

Incendio nel Milanese, colonna di fumo nero a Cornaredo

Cornaredo, incendio in un deposito: fiamme e una lunga colonna di fumo nero

Incendio in una palazzina a Cornaredo, tre morti e quaranta evacuati: dramma nella notte nel Milanese

#Milano Incendio nella notte in una palazzina: morte tre persone. Le vittime erano una coppia di 88 e 85 anni e il figlio 45enne. 40 persone vacuate dall'edificio che si trova a Cornaredo: 8 in ospedale per accertamenti. Da chiarire le cause del rogo - facebook.com Vai su Facebook

Incendio in una palazzina a Cornaredo: morti padre, madre e figlio. In ospedale 8 residenti https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/10/11/news/incendio_palazzo_cornaredo_morte_tre_persone_ospedale_evacuati-424905761/?ref=twhl… - X Vai su X

Incendio in un condominio nel Milanese: morti due anziani e il figlio - Un uomo di 45 anni e i suoi genitori, di 85 e 88 anni, hanno perso la vita nel rogo divampato nella notte. ilgiornale.it scrive

Cornaredo, incendio in un condominio: 3 morti, deceduta un’intera famiglia - Le vittime del rogo in via Cairoli, su cui indagano vigili del fuoco e carabinieri, sono due anziani genitori di 88 e 85 anni e il figlio di 45. Secondo msn.com