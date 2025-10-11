Cornaredo incendio in un condominio | 3 morti deceduta un’intera famiglia
Cornaredo (Milano) – Tragedia nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 ottobre a Cornaredo, in provincia di Milano. Tre sono le vittime dell ’incendio che si è sprigionato a tarda ora in una condominio della cittadina a ovest di Milano. A perdere la vita sono stati un uomo e una donna, rispettivamente di 88 e 85 anni, anziani genitori della terza persona deceduta, i l figlio 45enne. Ancora ignote le cause del rogo: saranno la sezione investigativa dei vigili dle fuoco e i carabinieri della compagnia di Corsico a stabilire come e dove sia partito l’incendio che non ha lasciato scampo a un’intera famiglia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Incendio nel Milanese, colonna di fumo nero a Cornaredo
Cornaredo, incendio in un deposito: fiamme e una lunga colonna di fumo nero
Incendio in una palazzina a Cornaredo, tre morti e quaranta evacuati: dramma nella notte nel Milanese
Cornaredo, incendio in un condominio: 3 morti, deceduta un’intera famiglia - Le vittime del rogo in via Cairoli, su cui indagano vigili del fuoco e carabinieri, sono due anziani genitori di 88 e 85 anni e il figlio di 45. Lo riporta ilgiorno.it
Incendio in una palazzina a Cornaredo, tre morti: evacuate 50 persone - Un incendio in una palazzina di quattro piani ha causato la morte di tre persone, la scorsa notte, a Cornaredo, nel Milanese. Secondo gds.it