Cornaredo incendio con tre morti | trovata sostanza accelerante in camera da letto

Cornaredo, 11 ottobre 2025 – Una scoperta che può “cambiare le carte in tavola” nella tragica vicenda dell’incendio in cui hanno perso la vita marito e moglie ultraottantenni, insieme al figlio di 55 anni. All’interno della camera da letto di Carlo Laria, la stanza da cui sarebbero divampate le fiamme, sarebbe stata trovata traccia di una sostanza accelerante, della quale non è ancora chiara la natura. Una scoperta che, se fosse confermata, farebbe pendere la bilancia dalla parte del rogo appiccato volontariamente e non da quella dell’incidente, magari dovuto all’imperizia. Ulteriori rilievi, a quanto si apprende, verranno effettuati nelle prossime ore, per dare sostanza alla pista del rogo doloso che, al momento, è solo un’ipotesi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

