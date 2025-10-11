Cornaredo i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento dell' incendio

Il rogo divampato nella notte ha ucciso 3 persone: due anziani genitori e il figlio che viveva con loro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cornaredo, i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento dell'incendio

I vigili del fuoco, intervenuti con 3 squadre, hanno lavorato per oltre 4 ore per spegnere i roghi

Incendio in un appartamento a Cornaredo, morti anziani genitori e figlio - È di tre morti, tutti della stessa famiglia, il bilancio di un i ncendio divampato nella notte nell'appartamento di un edificio a Cornaredo, in provincia di Milano. Scrive rainews.it