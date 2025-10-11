Cornaredo i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento dell' incendio
Incendio a Cornaredo, 3 morti, 40 evacuati, feriti 3 Vigili del fuoco | VIDEO
I vigili del fuoco, intervenuti con 3 squadre, hanno lavorato per oltre 4 ore per spegnere i roghi - facebook.com Vai su Facebook
Cornaredo, incendio in un condominio: 3 morti, deceduta un’intera famiglia - Le vittime del rogo in via Cairoli, su cui indagano vigili del fuoco e carabinieri, sono due anziani genitori di 88 e 85 anni e il figlio di 45. Lo riporta ilgiorno.it
