I vigili del Fuoco hanno concluso nella mattinata di sabato 11 ottobre le operazioni di spegnimento dell'incendio divampato la scorsa notte in un condominio di via Cairoli 5 a Cornaredo che ha causato la morte di tre persone, un’intera famiglia. Le vittime. Le vittime sono Benito Laria, 88 anni, la moglie Carmela Greco, 82 anni e il figlio Carlo Laria, 55 anni, che viveva con gli anziani genitori. La coppia aveva altri due figli, un maschio e una femmina, che abitano altrove. La ricostruzione. Secondo una prima ricostruzione, ancora da confermare, l’incendio potrebbe essere stato di natura accidentale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cornaredo, chi sono le tre vittime dell’incendio. Il marito è morto per salvare la moglie: “Ha chiesto aiuto e poi è rientrato”