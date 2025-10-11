Cornaredo chi sono le tre vittime dell’incendio Il marito è morto per salvare la moglie | Ha chiesto aiuto e poi è rientrato
I vigili del Fuoco hanno concluso nella mattinata di sabato 11 ottobre le operazioni di spegnimento dell'incendio divampato la scorsa notte in un condominio di via Cairoli 5 a Cornaredo che ha causato la morte di tre persone, un’intera famiglia. Le vittime. Le vittime sono Benito Laria, 88 anni, la moglie Carmela Greco, 82 anni e il figlio Carlo Laria, 55 anni, che viveva con gli anziani genitori. La coppia aveva altri due figli, un maschio e una femmina, che abitano altrove. La ricostruzione. Secondo una prima ricostruzione, ancora da confermare, l’incendio potrebbe essere stato di natura accidentale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: cornaredo - sono
Cornaredo, chi sono le tre vittime dell’incendio nel palazzo di via Cairoli
Cornaredo, chi sono le tre vittime dell’incendio nel palazzo di via Cairoli. Il marito è morto per salvare la moglie
Dal 15 ottobre al 30 dicembre 2025 le Biblioteche di Cornaredo e San Pietro all'Olmo propongono una nuova edizione del 2025 Tutti i bambini e le bambine che frequentano la sono invitati a partecipare Vai su Facebook
Cornaredo, chi sono le tre vittime dell’incendio nel palazzo di via Cairoli - Benito Laria, 88 anni, la moglie Carmela Greco, 82, e il figlio 55enne Carlo hanno perso la vita nel rogo divampato nell’appartamento al primo piano per cause probabilmente accidentali. Come scrive msn.com
Tragedia nella notte a Cornaredo: tre morti in un incendio, evacuata un’intera palazzina - CORNAREDO (MI) – Una notte di terrore in via Cairoli, dove un violento incendio scoppiato in una palazzina di quattro piani ha provocato la morte di tre persone appartenenti alla stessa famiglia. Segnala laprovinciadivarese.it