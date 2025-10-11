Cornaredo appartamento in fiamme | 3 morti Famiglia distrutta un drammatico sospetto

Liberoquotidiano.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È di tre morti, tutti della stessa famiglia, il bilancio di un incendio divampato nella notte nell'appartamento di un edificio a Cornaredo, in provincia di Milano. Intorno alle 4.30, il radiomobile della Compagnia di Corsico unitamente alla locale stazione e ai vigili del fuoco, sono intervenuti in via Cairoli dove, per cause in corso di accertamento, si è sprigionato un incendio in un appartamento al primo piano di sei, che ha causato la morte di tre membri della famiglia che vi abitava: un 88enne, una 85enne e il figlio 45enne, tornato ad abitare con i genitori dopo il divorzio. I vigili del fuoco hanno segnalato come inagibile il palazzo e sono state evacuate 50 persone appartenenti a 17 nuclei familiari. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

cornaredo appartamento in fiamme 3 morti famiglia distrutta un drammatico sospetto

© Liberoquotidiano.it - Cornaredo, appartamento in fiamme: 3 morti. Famiglia distrutta, un drammatico sospetto

In questa notizia si parla di: cornaredo - appartamento

Cornaredo, incendio in un appartamento: morta una famiglia, evacuate 50 persone

Milano, incendio in un appartamento a Cornaredo: tre morti

Incendio a Cornaredo, fiamme devastano un appartamento: 3 morti e 50 evacuati

Incendio a Cornaredo, fiamme devastano un appartamento: 3 morti e 50 evacuati - Le vittime farebbero parte di un unico nucleo familiare ... Da today.it

Cornaredo, incendio: 3 morti, 3 vigili del fuoco feriti e 8 persone intossicate - 00 di questa notte, un incendio è divampato in un appartamento al primo piano di un condominio in via Cairoli, all'angolo con via Silvio ... Lo riporta cronacaossona.com

Cerca Video su questo argomento: Cornaredo Appartamento Fiamme 3