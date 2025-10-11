Corea del Nord presenta nuovo missile intercontinentale Hwasongpho-20
Milano, 11 ott. (askanews) - La Corea del Nord ha presentato il nuovo missile balistico intercontinentale (Icbm) Hwasongpho-20 durante una parata militare a Pyongyang in onore dell'80esimo anniversario della fondazione del Partito dei Lavoratori della Corea (Wpk). Lo ha riportato l'agenzia di stampa statale Korean Central News Agency (Kcna). Alla parata hanno partecipato il leader nordcoreano Kim Jong Un, capi di partito e di governo di Paesi amici, rappresentanti di delegazioni straniere, veterani e diplomatici. La parata è stata una dimostrazione dei successi della Corea del Nord nel campo della difesa, tra cui i carri armati Chonma-20, gli obici semoventi da 155 mm e i missili balistici multimitragliatori da 600 mm, ha riportato Kcna. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: corea - nord
Corea Nord, 'il Sud ha sparato colpi di avvertimento a confine'
Farage al Congresso Usa, 'Regno Unito come la Corea del Nord'
Festa a Pyongyang per i 77 anni dalla fondazione della Corea del Nord
La Corea del Nord svela il missile balistico intercontinentale Hwasong-20 https://tg.la7.it/esteri/corea-nord-svela-missile-nucleare-intercontinentale-hwasong20-11-10-2025-245750… - X Vai su X
Corea del Nord, l'arsenale di Kim sfila alla parata. «Il sistema di armi nucleari strategiche più potente» - facebook.com Vai su Facebook
Corea del Nord presenta nuovo missile intercontinentale Hwasongpho-20 - (askanews) – La Corea del Nord ha presentato il nuovo missile balistico intercontinentale (Icbm) Hwasongpho- Scrive askanews.it
Terza Guerra Mondiale, la Corea del Nord mette in vetrina un missile balistico intercontinentale: la dimostrazione di forza che scuote l’Occidente - un sfida l’Occidente e rafforza l’asse con Russia e Cina tra nuove tensioni globali. Riporta tag24.it