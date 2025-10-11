corea del nord presenta nuovo missile intercontinentale hwasongpho 20

Milano, 11 ott. (askanews) - La Corea del Nord ha presentato il nuovo missile balistico intercontinentale (Icbm) Hwasongpho-20 durante una parata militare a Pyongyang in onore dell'80esimo anniversario della fondazione del Partito dei Lavoratori della Corea (Wpk). Lo ha riportato l'agenzia di stampa statale Korean Central News Agency (Kcna). Alla parata hanno partecipato il leader nordcoreano Kim Jong Un, capi di partito e di governo di Paesi amici, rappresentanti di delegazioni straniere, veterani e diplomatici. La parata è stata una dimostrazione dei successi della Corea del Nord nel campo della difesa, tra cui i carri armati Chonma-20, gli obici semoventi da 155 mm e i missili balistici multimitragliatori da 600 mm, ha riportato Kcna. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

