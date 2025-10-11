corea del nord kim presenta il supermissile hwasong 2

La Corea del Nord ha presentato il nuovo missile balistico intercontinentale (Icbm) Hwasong-20 durante la parata militare svoltasi a Pyongyang il 10 ottobre, in occasione dell'80esimo anniversario della fondazione del Partito dei lavoratori. L'evento, tenutosi nella centrale piazza Kim Il Sung, ha visto la partecipazione del leader Kim Jong-un e la presenza di rappresentanti di Cina, Russia, Vietnam e altri Paesi. Stando a quanto riporta Kcna, agenzia di stampa della Corea del Nord, il nuovo Hwasong-20 è "il più potente sistema d'arma nucleare strategico" mai sviluppato dal Paese. Il missile, in grado di colpire il territorio continentale degli Stati Uniti, rappresenta una chiara dimostrazione della forza nucleare di Pyongyang e della sua volontà di consolidare lo status di potenza atomica. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

