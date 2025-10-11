Corea del Nord Kim Jong Un incontra Medvedev alla parata militare
In Corea del Nord, il vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, Dmitry Medvedev, e altri leader stranieri hanno partecipato venerdì a Pyongyang a una grande parata militare in occasione dell’ 80° anniversario del Partito dei lavoratori al potere. Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha mostrato le armi più potenti del suo esercito durante la parata, sottolineando la crescente presenza diplomatica di Pyongyang e la volontà di costruire un arsenale contro gli Stati Uniti e l’Asia. Secondo l’agenzia di stampa ufficiale della Corea del Nord, la parata ha presentato un nuovo missile balistico intercontinentale chiamato Hwasong-20, descritto come il “sistema d’arma strategico nucleare più potente”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
