Coppa del mondo di nuoto in acque libere a Golfo Aranci Taddeucci d’oro nella 10 km
GOLFO ARANCI – Pronti via, la Toscana del nuoto domina la scena nella quarta tappa della World Aquatics Open Water Swimming World Cup 2025 con un doppio podio tutto “made in Tuscany” con Ginevra Taddeucci e Dario Verani, e una pattuglia di sette atleti toscani sui trentadue al via. Nel pomeriggio la fiorentina Ginevra Taddeucci (Fiamme OroCC Napoli) illumina la Costa Smeralda con una gara tutta d’attacco e uno sprint lunghissimo: vince la 10 chilometri in 1h58’56”5 e si prende la Coppa del Mondo, consolidando il primato stagionale. Per la ventottenne allenata da Giovanni Pistelli — già argento iridato della specialità — è la chiusura perfetta di una stagione da incorniciare, impreziosita dal primo titolo europeo, da quattro argenti mondiali e dalla sua prima generale di Coppa. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
SÌ DARIOOOOOOOOOOOOO C’è un azzurro sul podio in Coppa del Mondo di nuoto di fondo! Nelle acque libere di Golfo Aranci, il nostro Verani chiude al terzo posto la 10 km maschile! Ora tocca alle ragazze in Sardegna! Dajeeeeeeeeeeeeee - facebook.com Vai su Facebook
Nella tappa di Coppa del Mondo di tiro a segno, l’atleta del Centro Sportivo #Carabinieri Danilo Dennis Sollazzo conquista il gradino più alto e segna un brillante record del mondo nella specialità di carabina ad aria compressa dai 10mt. Bravissimo! #sport - X Vai su X
