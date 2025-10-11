Coppa del mondo di nuoto in acque libere a Golfo Aranci Taddeucci d’oro nella 10 km

GOLFO ARANCI – Pronti via, la Toscana del nuoto domina la scena nella quarta tappa della World Aquatics Open Water Swimming World Cup 2025 con un doppio podio tutto “made in Tuscany” con Ginevra Taddeucci e Dario Verani, e una pattuglia di sette atleti toscani sui trentadue al via. Nel pomeriggio la fiorentina Ginevra Taddeucci (Fiamme OroCC Napoli) illumina la Costa Smeralda con una gara tutta d’attacco e uno sprint lunghissimo: vince la 10 chilometri in 1h58’56”5 e si prende la Coppa del Mondo, consolidando il primato stagionale. Per la ventottenne allenata da Giovanni Pistelli — già argento iridato della specialità — è la chiusura perfetta di una stagione da incorniciare, impreziosita dal primo titolo europeo, da quattro argenti mondiali e dalla sua prima generale di Coppa. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it