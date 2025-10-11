Coppa del Mondo di Nuoto di Fondo la staffetta mista azzurra sul podio | argento nella 4×1500

Olbia, 11 ottobre 2025 – Un’Italia splendida in Costa Smeralda conquista la terza medaglia nell’ultima tappa di Coppa del Mondo del Nuoto di Fondo, dopo l’oro di Ginevra Taddeucci nella 10 km e la sua vittoria del Trofeo nella categoria femminile, con il bronzo di Dario Verani nella stessa 10 della gara maschile (leggi qui). Lo fa con la staffetta mista 4×1500 ed è l’argento l’alloro del podio. Linda Caponi, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi e Dario Verani chiudono sul traguardo in 1h07’54”2. Taddeucci e Verani fanno bis personale. IL PODIO DELLA 4X1500 METRI – Fonte Federnuotofedernuoto.it. 1. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it