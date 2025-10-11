Coop e servizio psicologico pubblico al via la raccolta firme nei supermercati per il benessere a scuola

Orizzontescuola.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova iniziativa unisce la grande distribuzione e il mondo dell'assistenza psicologica per portare nelle scuole italiane educazione affettiva e supporto psicologico gratuito. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: coop - servizio

Minori, in punti vendita Coop raccolta firme per servizio psicologico - (askanews) – Da un lato “Dire Fare Amare”, la campagna Coop, avviata a inizio 2025, che punta all’obbligatorietà dell’educazione affettiva nelle scuole come strumento di prevenzione rispe ... Scrive askanews.it

coop servizio psicologico pubblicoUna firma che vale una vita, l’iniziativa di Coop per il benessere mentale - Raccolta firme nei punti vendita per sostenere la proposta di legge di iniziativa popolare per un servizio di psicologia anche nelle scuole ... Da intoscana.it

Cerca Video su questo argomento: Coop Servizio Psicologico Pubblico