Convocati Italia per l’Estonia | quattro esclusi dalla lista di Gattuso la scelta del commissario tecnico su Cambiaso e Locatelli

11 ott 2025

Convocati Italia per l’Estonia: la lista definitiva dei 23 convocati, tra cui figurano i due bianconeri Andrea Cambiaso e Manuel Locatelli. Il commissario tecnico dell’ Italia,  Gennaro Gattuso, ha definito la lista dei 23 giocatori che prenderanno parte alla sfida contro l’ Estonia, in programma questa sera, sabato  11 ottobre 2025, a  Tallinn, e valida per le qualificazioni ai  Mondiali del 2026. Nonostante la lista ristretta, la  Juventus  sarà rappresentata da due elementi chiave della rosa di  Igor Tudor, a conferma della loro importanza anche in  Nazionale. I due bianconeri convocati sono il terzino  Andrea Cambiaso  e il centrocampista  Manuel Locatelli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

