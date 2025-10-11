Conviene cambiare fornitore dell’energia elettrica o restare con il vecchio?
Il mercato dell’energia è ricco di offerte per cui è difficile stabilire quale è davvero la più conveniente. Il motivo è che non esiste una promozione migliore per tutti in quanto la scelta dipende dalle fasce orarie in cui si utilizza maggiormente l’energia, dai propri consumi, dalla zona nella quale si vive, dal tipo di prezzo (fisso o variabile) e dalle preferenze di pagamento. Quando dunque è preferibile cambiare fornitore della luce e quando conviene invece restare con il vecchio? Quando è preferibile cambiare fornitore. Non è semplice decidere se cambiare o meno fornitore della luce. Sarebbe però preferibile effettuare tale operazione se: i prezzi dell’energia iniziano a salire e si vuole passare a un’offerta a tariffa fissa per bloccare il costo per 1 o 2 anni;. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
