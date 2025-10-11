Convegno di Capri Labriola | Digitale elemento chiave
Intervista a Pietro Labriola, Amministratore Delegato Tim al 40º Convegno dei Giovani Imprenditori a Capri. L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: convegno - capri
Il Convegno Giustizia 4.0 a Capri, la Presidente Covelli: “Sfida etica e istituzionale”
Capri, 40° Convegno dei Giovani Imprenditori: Fisco e burocrazia un macigno, subito uno Youth Deal
Capri, 40° Convegno dei Giovani Imprenditori. Casellati: Stiamo semplificando l’ipertrofia normativa
Il presidente di Confindustria Orsini avverte il governo dal convegno dei Giovani Imprenditori di Capri: 'Serve una manovra poderosa e una visione a tre anni' - X Vai su X
È online la #rivista dedicata alla 40ª edizione del #Convegno dei Giovani Imprenditori Confindustria Confindustria, in programma oggi e domani a #Capri. Sfoglia il pdf online https://www.ildenaro.it/pdf/2025/Confindustria-Capri-2025.pdf - facebook.com Vai su Facebook
Si è concluso a Capri il convegno sulla Giustizia - Si è conclusa a Capri la dodicesima edizione del Convegno sulla Giustizia Moderna alla luce dei regolamenti adottati dall'UE nel Decennio digitale. Riporta ansa.it
Digitalizzazione della giustizia: il Convegno a Capri - Si è chiusa oggi a Capri nella cattedrale della Certosa di San Giacomo a Capri il convegno sulla Giustizia moderna alla luce dei regolamenti adottati dall’Ue nel Decennio Digitale. Come scrive ilmattino.it