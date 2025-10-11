Convegno di Capri Gay | I Giovani chiedono sburocratizzazione avanti con il modello Zes?

Ildenaro.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Intervista a Marco Gay, presidente di Unione Industriali Torino, già presidente GI, al 40º Convegno dei Giovani Imprenditori a Capri. Guarda l’intervista L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: convegno - capri

Il Convegno Giustizia 4.0 a Capri, la Presidente Covelli: “Sfida etica e istituzionale”

Capri, 40° Convegno dei Giovani Imprenditori: Fisco e burocrazia un macigno, subito uno Youth Deal

Capri, 40° Convegno dei Giovani Imprenditori. Casellati: Stiamo semplificando l’ipertrofia normativa

convegno capri gay giovaniConfindustria, 40 anni del convegno dei Giovani a Capri - ?È un traguardo che racconta una storia lunga, viva e appassionante". Secondo msn.com

Parata di ministri a Capri per l'evento dei giovani di Confindustria - Basile, leader dell'associazione: "Chiediamo al governo di avere lo stesso ritmo delle imprese" ... Lo riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Convegno Capri Gay Giovani