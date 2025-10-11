Convegno di Capri Boccia | L’UE metta al centro il futuro dei giovani e dell’industria

Ildenaro.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ex presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, al 40º Convegno dei Giovani Imprenditori a Capri: Dagli under 40 giusto monito alla UE: c’è un problema di equità generazionale, Bruxelles metta al centro i giovani e non dimentichi l’industria. Occorrono misure che favoriscano la crescita del Pil. Guarda l’intervista: L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

