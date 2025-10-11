Convegno di Capri Boccia | L’UE metta al centro il futuro dei giovani e dell’industria
L’ex presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, al 40º Convegno dei Giovani Imprenditori a Capri: Dagli under 40 giusto monito alla UE: c’è un problema di equità generazionale, Bruxelles metta al centro i giovani e non dimentichi l’industria. Occorrono misure che favoriscano la crescita del Pil. Guarda l’intervista: L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: convegno - capri
Il Convegno Giustizia 4.0 a Capri, la Presidente Covelli: “Sfida etica e istituzionale”
Capri, 40° Convegno dei Giovani Imprenditori: Fisco e burocrazia un macigno, subito uno Youth Deal
Capri, 40° Convegno dei Giovani Imprenditori. Casellati: Stiamo semplificando l’ipertrofia normativa
#Capri, 40° #Convegno dei @WeGiSud @Confindustria: #Fisco e #burocrazia un #macigno, subito uno #YouthDeal https://ildenaro.it/capri-40-convegno-dei-giovani-imprenditori-fisco-e-burocrazia-un-macigno-subito-uno-youth-deal… - X Vai su X
È online la #rivista dedicata alla 40ª edizione del #Convegno dei Giovani Imprenditori Confindustria Confindustria, in programma oggi e domani a #Capri. Sfoglia il pdf online https://www.ildenaro.it/pdf/2025/Confindustria-Capri-2025.pdf - facebook.com Vai su Facebook
Tumore del seno, convegno a Capri: «Prevenzione, ricerca e cronicizzazione» - Tre giorni di confronto e approfondimento per un successo incredibile di partecipazione a Capri in occasione del convegno «Carcinoma mammario: evoluzione del panorama terapeutico. Lo riporta ilmessaggero.it
«Prevenzione, ricerca e cronicizzazione», a Capri il convegno sul tumore del seno - Tre giorni di confronto e approfondimento per un successo incredibile di partecipazione a Capri in occasione del convegno «Carcinoma mammario: evoluzione del panorama terapeutico. Come scrive leggo.it