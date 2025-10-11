Controlli straordinari in città denunciato un 29enne per tentato furto in abitazione
Nel corso dei controlli straordinari, predisposti dal Questore di Firenze, è stato individuato un cittadino georgiano di 29 anni per tentato furto in abitazione e possesso di strumenti dedicati allo scasso. L’attività straordinaria, questa settimana, ha interessato la stazione Leopolda, piazza. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
In questa notizia si parla di: controlli - straordinari
Prato, controlli straordinari in centro: servizi mirati di carabinieri e finanza
Controlli straordinari a Caravaggio: identificati in 98, uno segnalato per possesso di droga
Controlli straordinari a Migliarino: sotto la lente gli edifici lungo la ferrovia
Battipaglia, la Polizia di Stato effettua controlli straordinari a biciclette elettriche e monopattini - facebook.com Vai su Facebook
Controlli straordinari a Trento e in Piana Rotaliana. Per prevenire e contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti #ANSA - X Vai su X
Controlli polizia in centro, minorenne denunciato per spaccio - Proseguono i controlli straordinari della polizia di Stato per prevenire reati e presidiare le aree più sensibili della città. Da ilmattino.it