Controlli straordinari in città denunciato un 29enne per tentato furto in abitazione

Firenzetoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso dei controlli straordinari, predisposti dal Questore di Firenze, è stato individuato un cittadino georgiano di 29 anni per tentato furto in abitazione e possesso di strumenti dedicati allo scasso. L’attività straordinaria, questa settimana, ha interessato la stazione Leopolda, piazza. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

