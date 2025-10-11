Controlli nei negozi irregolarità in via Paglia a Bergamo | sequestrati 358 kg di cibo

Ecodibergamo.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

IL CASO. Gravi irregolarità di natura igienico–sanitaria e strutturale in un negozio etnico di via Paglia e Bergamo: sequestrati e destinati alla distruzione 358 kg di alimenti di origine animale (carni e prodotti ittici). 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

