Controlli nei negozi irregolarità in via Paglia a Bergamo | sequestrati 358 kg di cibo

IL CASO. Gravi irregolarità di natura igienico–sanitaria e strutturale in un negozio etnico di via Paglia e Bergamo: sequestrati e destinati alla distruzione 358 kg di alimenti di origine animale (carni e prodotti ittici). 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Controlli nei negozi, irregolarità in via Paglia a Bergamo: sequestrati 358 kg di cibo

