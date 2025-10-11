Controlli in tutta la provincia | sequestri multe e irregolarità amministrative
LECCE – L’attività straordinaria di controllo del territorio da parte della polizia prosegue incessantemente, interessando l’intera provincia con una programmazione “a macchia di leopardo” che non si limita ai soli fine settimana, ma coinvolge anche i giorni e le serate infrasettimanali.I report. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
In questa notizia si parla di: controlli - tutta
"Mala movida", bottiglie in vetro e alcool venduto a minorenni: multe per oltre 15mila euro e controlli in tutta Torino
Benevento, Ferragosto in sicurezza: intensificati i controlli dei Carabinieri in tutta la provincia
Caccia al via il primo di settembre: controlli serrati in tutta la regione
Cosenza, intensificati i controlli della Polizia di Stato: cinque arresti e oltre 1300 persone identificate: Proseguono senza sosta le attività di controllo della Polizia di Stato nel capoluogo bruzio e in tutta la provincia di Cosenza, su disposizione del Questore dr. G - facebook.com Vai su Facebook
Controlli sui giovani in tutta Italia, dalla strada ai profili social: il bilancio parmigiano - X Vai su X
Controlli in tutta la provincia: sequestri, multe e irregolarità amministrative - Blitz della polizia "a macchia di leopardo": centinaia di verifiche con pattuglie sulle strade nei territori di Lecce, Nardò, Taurisano e Gallipoli. Segnala lecceprima.it
Co-Ro e Castrovillari attenzionate speciali: cinque arresti e sequestri di droga in tutta la provincia - Rafforzata la presenza degli agenti nei centri strategici della provincia, con particolare attenzione alla sicurezza n ... Da ecodellojonio.it