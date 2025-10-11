Controlli a Sora e Cassino Droga e violazioni al codice della strada

Controlli della Polizia di Stato nella giornata di ieri a Cassino e Sora. L'attività, disposta dalla Questura della provincia di Frosinone, ha interessato principalmente le zone della movida e le principali arterie stradali. Nella città volsca sono state identificate quasi 100 persone, verificata. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: controlli - sora

Sora – Progetto scuole sicure: controlli della Polizia per la prevenzione e repressione dei reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici Vai su Facebook

Sora 2: OpenAI annuncia controlli per i cameo - X Vai su X

Stretta sui reati: controlli a tappeto a Cassino e Sora - L'operazione interforze ha coinvolto la Polizia di Stato dei rispettivi commissariati locali, la Squadra Cinofili di Nettuno, l'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e la Polizia Locale dei c ... Segnala ciociariaoggi.it

Controlli dei Carabinieri del Lavoro: sospese tre attività per irregolarità e rischi per la sicurezza a Cassino, Sora e Frosinone - I Carabinieri dell’Ispettorato del Lavoro di Frosinone, nell’ambito dei controlli svolti per contrastare il lavoro sommerso e le gravi ... Si legge su msn.com