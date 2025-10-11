Contro terroristi e clandestini da domani impronte digitali alla frontiera per chi arriva da Paesi extra Schengen

Iltempo.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Entrerà in vigore a partire da domani, domenica 12 ottobre, il nuovo sistema digitale di controllo frontaliero che consentirà di monitorare gli ingressi e le uscite dei viaggiatori extra Ue nei 29 Paesi membri dell'area Schengen. L'EntryExit System (Ees), come è stato denominato dalla Commissione europea, consentirà di smaltire più rapidamente le file ai posti di dogana e, al contempo, ottimizzare i controlli relativi ai flussi di cittadini provenienti da Paesi terzi. "Dobbiamo fare tutto il possibile per impedire ai terroristi e ai migranti irregolari di entrare illegalmente nello spazio Schengen. 🔗 Leggi su Iltempo.it

contro terroristi e clandestini da domani impronte digitali alla frontiera per chi arriva da paesi extra schengen

© Iltempo.it - Contro terroristi e clandestini da domani impronte digitali alla frontiera per chi arriva da Paesi extra Schengen

In questa notizia si parla di: terroristi - clandestini

Da domani impronte digitali alla frontiera per chi arriva da Paesi extra Schengen per bloccare terroristi e clandestini

contro terroristi clandestini domaniDa domani impronte digitali alla frontiera per chi arriva da Paesi extra Schengen per bloccare terroristi e clandestini - Entrerà in vigore a partire da domani, domenica 12 ottobre, il nuovo sistema digitale di controllo frontaliero che consentirà di ... Come scrive iltempo.it

Piacenza: operazione contro l'immigrazione clandestina - I poliziotti della Squadra mobile di Piacenza hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di due persone per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina con profitti stimati ... Scrive poliziadistato.it

Cerca Video su questo argomento: Contro Terroristi Clandestini Domani