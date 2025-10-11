Contro terroristi e clandestini da domani impronte digitali alla frontiera per chi arriva da Paesi extra Schengen
Entrerà in vigore a partire da domani, domenica 12 ottobre, il nuovo sistema digitale di controllo frontaliero che consentirà di monitorare gli ingressi e le uscite dei viaggiatori extra Ue nei 29 Paesi membri dell'area Schengen. L'EntryExit System (Ees), come è stato denominato dalla Commissione europea, consentirà di smaltire più rapidamente le file ai posti di dogana e, al contempo, ottimizzare i controlli relativi ai flussi di cittadini provenienti da Paesi terzi. "Dobbiamo fare tutto il possibile per impedire ai terroristi e ai migranti irregolari di entrare illegalmente nello spazio Schengen. 🔗 Leggi su Iltempo.it
