Continuiamo a combattere I collettivi tirano dritto nonostante la tregua a Gaza
L'accordo di pace firmato tra Hamas e Israele ha portato la felicità nelle strade di Gaza, meno in quelle italiane. Chi ha messo a ferro e fuoco le città tra la fine di settembre e i primi di ottobre si è trovato improvvisamente vuotato della propria ragion d'esistere e ora sono in tanti a chiedersi quale potrà essere il pretesto del prossimo futuro per continuare a bloccare tutto, occupare scuole, università e stazioni. Qualcuno ci prova ancora a usare la causa palestinese per riempire le piazze ma non ha più senso, motivo per il quale da Bologna cercano di trovare strade alternative. " Tregua ok, ma adesso? ", è il titolo di un incontro organizzato da diverse realtà antagoniste che si chiedono "come continuiamo la lotta per la Palestina libera?". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Mercoledì 8 ottobre verrà discussa la Risoluzione (ex art.77) sul Black Point che ho richiesto il 9 settembre. Seduta aperta a tutti. Continuiamo a combattere fino a quando non verrà garantita una viabilità dignitosa per residenti e commercianti @Comitato S Vai su Facebook
