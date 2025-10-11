Continassa Juve | riposo per i bianconeri di Tudor Lunedì la ripresa degli allenamenti

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. Riposo per i bianconeri di Tudor. Lunedì la ripresa degli allenamenti. Infortunati Juve: il punto dall’infermeria. Milik: lesione al bicipite femorale sinistro. Rientro da valutare. Miretti: lesione muscolare di basso grado del muscolo semitendinoso della coscia destra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Continassa Juve: riposo per i bianconeri di Tudor. Lunedì la ripresa degli allenamenti

Infortunati Juve, weekend di riposo anche per i quattro bianconeri ai box. Cosa filtra verso il Como e il programma alla Continassa - Infortunati Juve: il weekend di sosta serve a recuperare le energie per tutti, il punto sui quattro bianconeri fermi ai box Il weekend di sosta per gli impegni delle Nazionali si è trasformato in un'o ...

Juve al lavoro in mattinata senza i nazionali. Da domani squadra a riposo - La Juventus, in mattinata, si è allenata alla Continassa, ma il gruppo di Tudor era ristretto perché mancavano i 13 nazionali.