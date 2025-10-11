Conte | Dalle imprese un grido d’allarma e la Meloni pensa alla polemica

Tempo di lettura: < 1 minuto “ Oggi si rinnova il grido di allarme delle imprese e l’allarme rosso per l’economia, ma la nostra Presidente del Consiglio sembra essere distratta da polemiche, accuse e insulti che lei stessa fomenta”. Così da Napoli il leader pentastellato Giuseppe Conte commenta le conclusioni del presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, al termine della kermesse degli industriali riunitisi a Capri. Per Conte “serve una terapia d’urto: maxi taglio delle tasse, incremento dell’assegno unico per i figli, maggiori investimenti nella sanità e torniamo a sostenere le imprese con trazione 4. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

