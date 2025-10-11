Conte | Dalle imprese un grido d’allarma e la Meloni pensa alla polemica
Tempo di lettura: < 1 minuto “ Oggi si rinnova il grido di allarme delle imprese e l’allarme rosso per l’economia, ma la nostra Presidente del Consiglio sembra essere distratta da polemiche, accuse e insulti che lei stessa fomenta”. Così da Napoli il leader pentastellato Giuseppe Conte commenta le conclusioni del presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, al termine della kermesse degli industriali riunitisi a Capri. Per Conte “serve una terapia d’urto: maxi taglio delle tasse, incremento dell’assegno unico per i figli, maggiori investimenti nella sanità e torniamo a sostenere le imprese con trazione 4. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: conte - imprese
Mentre da Palazzo Chigi si dipinge un'Italia "in salute", la realtà quotidiana racconta ben altro: salari fermi o in calo, famiglie che rinunciano a curarsi, imprese schiacciate dai costi, una sanità pubblica ormai allo stremo. Giuseppe Conte ha lanciato un
Giuseppe #Conte lancia un appello a maggioranza e opposizione per quattro "misure straordinarie": "un maxi taglio delle tasse", "l'aumento consistente dell'assegno unico per i figli", "risorse vere per la sanità" e "il ripristino di transizione 4.0 per le imprese".
