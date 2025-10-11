Conte concede qualche giorno di riposo alla squadra

Regalo di Conte al gruppo rimasto al lavoro a Castel Volturno. Il tecnico del Napoli Antonio concede qualche giorno di riposo al gruppo orfano dei . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Conte concede qualche giorno di riposo alla squadra

In questa notizia si parla di: conte - concede

Trump concede a Hamas “l’ultima possibilità”: c’è tempo fino a domenica sera per accettare l’accordo. Di Micol Flammini - facebook.com Vai su Facebook

Il Napoli si è "allenato" ieri sera al Maradona, Conte concede un giorno libero a tutti - Prima di tornare ad esercitarsi a Castel Volturno, però, ci sarà tempo per 24 ore di riposo: quest ... Da msn.com

Conte dopo Milan Napoli: «Dispiace aver concesso subito un gol, dobbiamo continuare a lavorare perché la prestazione mi è piaciuta. Quando si gioca ogni tre giorni…» - Conte dopo Milan Napoli: tutte le dichiarazioni dell’allenatore ex Juve dopo la sfida di Serie A a DAZN L’allenatore del Napoli Conte, ex Juve, ha parlato a DAZN dopo la sconfitta contro il Milan. Riporta juventusnews24.com