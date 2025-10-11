Consulenze legali da 20mila euro per un direttore di Net da 200mila | interrogazione al sindaco

Udinetoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Solleva dubbi nell'opposizione cittadina l'assunzione di un direttore generale “del costo di circa 200mila euro” per Net Spa, così come le consulenze preventive alla nomina, che ne varrebbero altri 20mila. L'elezione di un nuovo presidente a capo della Net Spa, la società di gestione rifiuti. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

In questa notizia si parla di: consulenze - legali

