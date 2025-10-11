Consegne di droga a Miramare | arrestato

Andava avanti e indietro in bicicletta sul lungomare di Miramare, fermandosi ogni pochi metri e guardandosi intorno come chi teme più i lampeggianti che le macchine in strada. Tanto è bastato ai carabinieri del Radiomobile di Rimini, impegnati in un servizio antidroga, per capire che quel ragazzo non stava semplicemente godendosi il pomeriggio di ottobre. Lo hanno seguito a distanza, senza farsi notare, finché non hanno avuto la conferma che aspettavano. Il giovane – appena 18 anni, albanese – è stato avvicinato da un altro ragazzo. Due parole rapide, un movimento di mani e via ognuno per la propria strada. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

