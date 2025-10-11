Consegnate le borse di studio di Gruppo B&T agli studenti delle medie formiginesi

🔊 Ascolta la notizia

Si è tenuta questa mattina presso l’Auditorium Spira mirabilis di Formigine la cerimonia di consegna delle borse di studio Fosco Mariani ai ragazzi che hanno concluso le scuole secondarie di primo grado 'Fiori' con il massimo dei voti. Ad essere premiati quest’anno sono stati 110 studenti. Giunto. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

