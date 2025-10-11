Consegna un documento falso ai carabinieri ma viene smascherato | 29enne in manette

Veronasera.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata di venerdì, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Verona stavano svolgendo uno dei consueti servizi di perlustrazione in via Roveggia, quando un giovane avrebbe attirato la loro attenzione ed è così scattato un controllo. Questi, alla richiesta di fornire un. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: consegna - documento

consegna documento falso carabinieriMostra ai carabinieri una carta d’identità falsa, 29enne nei guai - Un cittadino moldavo di 29 anni mostra ai carabinieri di Verona una falsa carta d'identità rumena: arrestato e condannato. Da veronaoggi.it

Anziana truffata da falso carabinieri, denunciata una donna - I carabinieri di Rizziconi hanno denunciato in stato di libertà una donna residente in Campania che nel gennaio scorso si sarebbe resa protagonista di una truffa ai danni di una anziana. Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Consegna Documento Falso Carabinieri