Consegna un documento falso ai carabinieri ma viene smascherato | 29enne in manette
Nella mattinata di venerdì, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Verona stavano svolgendo uno dei consueti servizi di perlustrazione in via Roveggia, quando un giovane avrebbe attirato la loro attenzione ed è così scattato un controllo. Questi, alla richiesta di fornire un. 🔗 Leggi su Veronasera.it
In questa notizia si parla di: consegna - documento
Sciopero della Cgil Piacenza, presidio sotto le finestre della Prefettura e consegna di un documento al prefetto per chiedere al governo italiano passi concreti per fermare il genocidio a Gaza. "Riteniamo indispensabile una reazione forte, radicata e diffusa del - facebook.com Vai su Facebook
Mostra ai carabinieri una carta d’identità falsa, 29enne nei guai - Un cittadino moldavo di 29 anni mostra ai carabinieri di Verona una falsa carta d'identità rumena: arrestato e condannato. Da veronaoggi.it
Anziana truffata da falso carabinieri, denunciata una donna - I carabinieri di Rizziconi hanno denunciato in stato di libertà una donna residente in Campania che nel gennaio scorso si sarebbe resa protagonista di una truffa ai danni di una anziana. Segnala ansa.it