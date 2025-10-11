Confindustria Orsini vuole una manovra poderosa e punge Giorgetti | Con Irpef e pensioni non fai ricchezza
Il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, ha chiuso il tradizionale convegno dei Giovani Imprenditori a Capri lanciando un nuovo avvertimento al governo, un “grido d’allarme” basato su “numeri oggettivi”, ha detto. Il leader degli industriali chiede una manovra finanziaria “poderosa”, che guardi a un orizzonte di medio periodo perché con un esecutivo stabile c’è “l’obbligo di avere una visione industriale del Paese almeno a tre anni”. Richieste che si inseriscono in un clima di tensione pre-manovra, come dimostra lo scambio a distanza dei giorni scorsi col ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: confindustria - orsini
Confindustria, Orsini avverte sul costo dell’energia: “È insostenibile, politica non si divida sul bene del Paese”
Orsini (Confindustria): "Otto miliardi per le aziende. Tagliare l’Irpef non basta"
Confindustria, Orsini: “Sul settore dell’auto da Von der Leyen non c’è ancora soluzione netta”
Il presidente di Confindustria Orsini parla ai giovani industriali a Capri e fa un appello al Governo: "La manovra economica sia poderosa e a lungo termine" - facebook.com Vai su Facebook
Assemblea di Confindustria Vda, Orsini e Tajani a S.Vincent. Per celebrare l'80/o anniversario di fonda #ANSA - X Vai su X
La poderosa di Confindustria. Serve una manovra per le imprese, "non si fa ricchezza con Irpef e pensioni" - Il presidente Orsini interviene al convegno dei Giovani imprenditori a Capri e in vista del vertice di lunedì a Palazzo Chigi chiede di delineare nella legge ... Si legge su huffingtonpost.it
Manovra economica, presidente di Confindustria Orsini: "Per le imprese servono misure poderose" - Orsini ricorda anche che 153mila imprese guidate da giovani che negli ultimi dieci anni si sono spostate all'estero o hanno chiuso. Segnala msn.com