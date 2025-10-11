Confindustria Orsini vuole una manovra poderosa e punge Giorgetti | Con Irpef e pensioni non fai ricchezza

Il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, ha chiuso il tradizionale convegno dei Giovani Imprenditori a Capri lanciando un nuovo avvertimento al governo, un “grido d’allarme” basato su “numeri oggettivi”, ha detto. Il leader degli industriali chiede una manovra finanziaria “poderosa”, che guardi a un orizzonte di medio periodo perché con un esecutivo stabile c’è “l’obbligo di avere una visione industriale del Paese almeno a tre anni”. Richieste che si inseriscono in un clima di tensione pre-manovra, come dimostra lo scambio a distanza dei giorni scorsi col ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

