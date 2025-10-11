Confindustria avverte il governo | Serve una manovra poderosa e una visione triennale Frecciata a Giorgetti
Napoli, 11 ottobre 2025 – La manovra 2026 "deve essere poderosa, perché se facciamo come l'anno scorso.". È questo il monito che il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, lancia dal 40° convegno dei giovani imprenditori a Capri. "Con un Governo stabile abbiamo l'obbligo di avere una visione industriale del Paese almeno a tre anni. Serve a questo Paese", dice il numero uno di viale dell'Astronomia che rimarca l’assenza del ministro dell’Economia, atteso all’evento. "Mi auguro che il fatto che Giorgetti qui ora non c'è sia perché stanno lavorando a costruire una misura solida e che abbia una visione a lungo termine". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: confindustria - avverte
Dazi, danni contenuti. Ma il futuro fa paura. Confindustria avverte: "Serve una svolta"
Confindustria, Orsini avverte sul costo dell’energia: “È insostenibile, politica non si divida sul bene del Paese”
Edilizia, Confindustria avverte, «20mila posti di lavoro a rischio con lo zero consumo di suolo»
Confindustria in pressing, la Corte dei conti avverte: “Spazi molto stretti per politiche espansive” #Nazionale - X Vai su X
Allarme edilizia, Confindustria a Leccese: «Fermare il consumo di suolo costa 20mila posti» - facebook.com Vai su Facebook
Confindustria avverte il governo: “Serve una manovra poderosa e una visione triennale”. Frecciata a Giorgetti - La ricchezza non la fai con l'Irpef e le pensioni ma generando lavoro e rendendo il Paese competitivo” ... Secondo quotidiano.net
Orsini avverte il governo: “Serve una manovra poderosa e una visione a tre anni” - Dal convegno di Capri il presidente di Confindustria avverte il governo: “Si ascolti il grido dei giovani industriali, lo stiamo dicendo in tutti i modi. Si legge su repubblica.it