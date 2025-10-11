Confindustria avverte il governo | Serve una manovra poderosa e una visione triennale Frecciata a Giorgetti

Napoli, 11 ottobre 2025 – La manovra 2026 "deve essere poderosa, perché se facciamo come l'anno scorso.". È questo il monito che il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, lancia dal 40° convegno dei giovani imprenditori a Capri. "Con un Governo stabile abbiamo l'obbligo di avere una visione industriale del Paese almeno a tre anni. Serve a questo Paese", dice il numero uno di viale dell'Astronomia che rimarca l’assenza del ministro dell’Economia, atteso all’evento. "Mi auguro che il fatto che Giorgetti qui ora non c'è sia perché stanno lavorando a costruire una misura solida e che abbia una visione a lungo termine". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

