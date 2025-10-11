Confesercenti | spesa delle famiglie irpine in calo del 15%

Tempo di lettura: 3 minuti “Nell’ultimo anno la spesa media delle famiglie irpine e campane è diminuita. Una tendenza in atto già dal 2019, a causa dell’inflazione e del carovita, che in cinque anni ha eroso almeno il 15% del budget disponibile ”. A riferirlo è Giuseppe Marinelli, presidente provinciale di Confesercenti Avellino, sulla base di una indagine dell’organizzazione nazionale, elaborata su dati Istat. “Se la media nazionale – prosegue il dirigente – nel 2024 riporta una spesa sostanzialmente ferma in termini di valore nominale, che si traduce in termini reali in un arretramento a causa della riduzione del potere di acquisto, pari a circa 4 miliardi di euro in tutto il Paese, nel Mezzogiorno si segna una flessione anche nominale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

