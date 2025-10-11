Concorso PNRR 3 a cosa fare attenzione nella compilazione della domanda QUESTION TIME con Quattrocchi LIVE Lunedì 13 ottobre alle 15 | 00

Al via la procedura per i concorsi PNRR 3, destinati al reclutamento di docenti nelle scuole italiane di ogni ordine e grado. Il portale INPA ha ufficialmente pubblicato i bandi che interessano sia la scuola primaria e dell'infanzia, sia la scuola secondaria di primo e secondo grado. Le selezioni riguardano sia i posti comuni che i posti di sostegno, offrendo un'opportunità concreta per migliaia di aspiranti insegnanti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: concorso - pnrr

Concorso PNRR 3: novità requisiti e prove, al via entro il 2025

Supplenze 2025 e posti da concorso PNRR: possibile cambiare incarico dopo l’accettazione, le novità

Supplenze GI posti accantonati vincitori concorso PNRR: cosa succede dopo il 31 dicembre. Quando resta il supplente

Concorso PNRR 3, domande entro il 29 ottobre, prove a Natale. Ci vediamo alle 15:30! LINK AL PRIMO COMMENTO - facebook.com Vai su Facebook

Nuovo Concorso docenti PNRR3: ecco i posti disponibili per classe di concorso e regione. SCARICA I FILE - X Vai su X

La strada incerta verso la cattedra: concorso Pnrr 3 e il sogno dei precari - È partita oggi l'iscrizione all’ultima tornata di concorsi, l'occasione per chi insegna da anni tra supplenze e incertezze, di ottenere finalmente un posto stabile. Segnala iodonna.it

Concorso scuola Pnnr 3, bando e candidature al via: requisiti, prove e cosa sapere - Leggi su Sky TG24 l'articolo Concorso scuola Pnnr 3, bando e candidature al via: requisiti, prove e cosa sapere ... Da tg24.sky.it