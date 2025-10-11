Concorso docenti PNRR3 bando a Ottobre | preparati Video lezioni libro studio rapido 100 mappe mentali simulatore con 8mila quesiti
Sul portale INPA sono stati pubblicati i bandi delle procedure concorsuali PNRR 3 destinate al reclutamento di personale docente per tutte le scuole di ogni ordine e grado. A partire dalle ore 14:00 del 10 ottobre 2025, gli aspiranti docenti possono presentare la propria istanza di partecipazione attraverso la piattaforma ministeriale “Concorsi e Procedure selettive”. . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Concorso docenti PNRR 3, bandi pubblicati: domande dal 10 al 29 ottobre, ecco come presentarle – Rivedi la Diretta - Concorso docenti Pnrr 3, ci siamo: il bando è stato pubblicato oggi, Il bando prevede un contingente di assunzioni da effettuare in un triennio 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028, nello specifico 30. Si legge su tecnicadellascuola.it
Concorso docenti PNRR3: requisiti, posti, prove. Domande entro le 23:59 del 29 ottobre [Speciale Bando] - 000 posti distribuiti tra infanzia, primaria, secondaria primo e secondo grado sia posti comuni che sostegno. Scrive orizzontescuola.it