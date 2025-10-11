Concorso docenti PNRR 3 | domande entro 29 ottobre prove attese a Natale RISPOSTE AI QUESITI

Concorso docenti PNRR3: appena aperta su Concorsi e Procedure selettive la piattaforma per la presentazione della domanda di partecipazione - con scadenza 29 ottobre 2025 ore 23.59 la nostra redazione ha prontamente risposto ai quesiti dei lettori. In studio Andrea Carlino, in collegamento Chiara Cozzetto della Presidenza Nazionale Anief. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: concorso - docenti

Scuole, errore nel concorso. Nuovi orali il 27 agosto: ridanno l?esame 193 docenti (compreso chi non l?aveva superato l'altra volta)

Immissioni in ruolo docenti 2025/26, suddivisione per classe di concorso in ogni regione [con RETTIFICHE]

Decreto Universià, Istruzione e Sanità, passa al Senato: Assunzione docenti concorso PNRR1, assicurazione per studenti e personale, indennità di direzione DSGA, genitori nel CSPI, professione educativa. Cosa c’è nel testo

Concorso docenti PNRR3 Domande entro le 23:59 del 29 ottobre E' stato pubblicato il bando sul portale INPA sono stati pubblicati i bandi delle procedure concorsuali PNRR 3 destinate al reclutamento di personale docente per tutte le scuole di ogni ordine e Vai su Facebook

Percorsi abilitanti e concorso docenti PNRR3: chi potrà partecipare. Pillole di Question Time - X Vai su X

La strada incerta verso la cattedra: concorso Pnrr 3 e il sogno dei precari - È partita oggi l'iscrizione all’ultima tornata di concorsi, l'occasione per chi insegna da anni tra supplenze e incertezze, di ottenere finalmente un posto stabile. Riporta iodonna.it

Concorso PNRR 3 scuola: 58.135 posti infanzia, primaria, secondaria anche in Calabria | Bando, requisiti e prove - Pubblicato l'atteso bando per il concorso PNRR 3 scuola, la terza e ultima procedura prevista dal (PNRR). Lo riporta quicosenza.it