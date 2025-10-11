Concorsi ATA triennali stop alle graduatorie 24 mesi | il Ministero ci pensa i Sindacati dicono no
Si è svolto il 7 ottobre il confronto tra Ministero dell'istruzione e del merito e Sindacati rappresentativi sulla revisione degli organici del personale ATA. Durante la riunione si è discusso anche della procedura di infrazione europea per l’abuso dei contratti a termine, c.d. C155. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
