Conclusi i pattugliamenti costieri della polizia | 27 persone tratte in salvo durate l' estate

Cataniatoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia di stato ha concluso un pattugliamento durato oltre tre mesi lungo la fascia costiera catanese, messo in atto dalla questura di Catania per vigilare sul rispetto delle norme di comportamento in mare da parte dei comandanti delle imbarcazioni e per garantire la sicurezza di migliaia di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

