Conclusi i pattugliamenti costieri della polizia | 27 persone tratte in salvo durate l' estate

La polizia di stato ha concluso un pattugliamento durato oltre tre mesi lungo la fascia costiera catanese, messo in atto dalla questura di Catania per vigilare sul rispetto delle norme di comportamento in mare da parte dei comandanti delle imbarcazioni e per garantire la sicurezza di migliaia di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: conclusi - pattugliamenti

Polizia Locale di Cervia, nell’estate 121 posti di controllo, 358 pattugliamenti in spiaggia e molto altro. Il Sindaco: “L’impegno è stato intenso” - Con la fine di settembre si è concluso il “Progetto Estate 2025”, programma di interventi e controlli della Polizia Locale di Cervia durante la stagione ... ravennanotizie.it scrive