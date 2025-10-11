Conclusi i lavori di miglioramento sismico alla Rocca di San Leo investimento di 500 mila euro

Riminitoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 9 ottobre si sono conclusi i lavori di miglioramento sismico alla Rocca di San Leo, straordinario complesso architettonico e testimone secolare di eventi storici, politici e naturali. I risultati dell’importante intervento, promosso e seguito dai Musei Nazionale di Bologna - Direzione. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

