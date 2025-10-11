Conceicao spettatore non pagante in Portogallo Ungheria | Martinez non lancia il bianconero che vede i suoi compagni dalla panchina

Conceicao spettatore non pagante in Portogallo Ungheria: tutti i dettagli sull’impiego dell’esterno portoghese. Mentre tanti suoi compagni erano protagonisti in giro per l’Europa, per Francisco “Chico” Conceicao è stata una serata da spettatore. L’esterno della Juventus è infatti rimasto in panchina per tutti i 90 minuti nella partita di qualificazione al Mondiale 2026 che il suo Portogallo ha vinto contro l’Irlanda. Una scelta, quella del commissario tecnico Martínez, che non va letta come una bocciatura, ma come una normale gestione all’interno di una rosa che abbonda di talento. In una partita che i lusitani hanno controllato per lunghi tratti, l’allenatore ha preferito affidarsi ad altri interpreti, tenendo il gioiello bianconero come potenziale arma a gara in corso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

