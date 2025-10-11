Conceicao lanciato titolare dal Portogallo dopo le ottime prove con la Juve? La decisione di Martinez soprende

Conceicao lanciato titolare dal Portogallo? Tutti gli aggiornamenti sulle formazioni del match del bianconero. Una scelta di gestione, un’arma da giocarsi a partita in corso. Francisco “Chico” Conceicao partirà dalla panchina nella sfida di questa sera tra il suo Portogallo e l’Irlanda. Il commissario tecnico Roberto Martínez ha deciso di non schierare dal primo minuto il talento della Juventus, in una partita fondamentale per le qualificazioni al Mondiale 2026. La partita, in programma alle 20:45 allo stadio José Alvalade di Lisbona, vede i lusitani nettamente favoriti. Il Portogallo guida il Gruppo F a punteggio pieno, dopo le due vittorie ottenute contro Armenia e Ungheria, e cerca il terzo successo consecutivo per ipotecare il primo posto e, di conseguenza, la qualificazione diretta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com



