Conceicao lanciato titolare dal Portogallo dopo le ottime prove con la Juve? La decisione di Martinez soprende
Conceicao lanciato titolare dal Portogallo? Tutti gli aggiornamenti sulle formazioni del match del bianconero. Una scelta di gestione, un’arma da giocarsi a partita in corso. Francisco “Chico” Conceicao partirà dalla panchina nella sfida di questa sera tra il suo Portogallo e l’Irlanda. Il commissario tecnico Roberto Martínez ha deciso di non schierare dal primo minuto il talento della Juventus, in una partita fondamentale per le qualificazioni al Mondiale 2026. La partita, in programma alle 20:45 allo stadio José Alvalade di Lisbona, vede i lusitani nettamente favoriti. Il Portogallo guida il Gruppo F a punteggio pieno, dopo le due vittorie ottenute contro Armenia e Ungheria, e cerca il terzo successo consecutivo per ipotecare il primo posto e, di conseguenza, la qualificazione diretta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: conceicao - lanciato
Quello dato al Milan non era rigore ma darlo contro la Juventus fa tendenza. A Conceicao l'anno scorso per la stessa azione non hanno dato rigore ma cartellino giallo per simulazione. Ammonire uno della Juventus fa tendenza. Negli ultimi 30 anni l'unico cal - facebook.com Vai su Facebook
Sento che ci sono milanisti che si lamentano del lancio della giacca di #Allegri e di come gioca il #Milan. Evidentemente preferivano Fonseca e Conceicao mentre mi pare di aver capito che gli juventini siano giustamente felicissimi di #Tudor, anche dopo una - X Vai su X
Conceicao lanciato titolare dal Portogallo dopo le ottime prove con la Juve? La decisione di Martinez soprende - Tutti gli aggiornamenti sulle formazioni del match del bianconero Una scelta di gestione, un’arma da giocarsi a partita in corso. Riporta juventusnews24.com