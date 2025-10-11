Conad spinge sul verde | quasi il 70% dei consumi è rinnovabile

Mauro Lusetti sceglie numeri chiari per raccontare l’impegno di Conad sulla sostenibilità: quasi il 70% dell’energia consumata dal sistema proviene da fonti rinnovabili. Un dato che apre uno spazio concreto di dialogo tra industria e distribuzione, e chiama in causa aspettative, responsabilità e scelte quotidiane. Un patto che parte dai consumatori Quando si parla di . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Conad spinge sul verde: quasi il 70% dei consumi è rinnovabile

In questa notizia si parla di: conad - spinge

Colletta di materiale scolastico Sabato 4 ottobre – Spazio Conad Rivoli Il Tavolo della Solidarietà raccoglierà articoli di cancelleria da destinare alle famiglie in difficoltà del territorio. Basta acquistare un prodotto e consegnarlo ai volontari all’ingresso. U - facebook.com Vai su Facebook

Da Conad e i soci quasi 200mila euro per il Policlinico e l’Ausl - La solidarietà ha un cuore grande e da buoni frutti come testimonia il risultato raggiunto attraverso la campagna solidale di raccolta fondi ’Unisciti a Noi’ ideata da Conad Nord Ovest, dai suoi soci ... Come scrive ilrestodelcarlino.it