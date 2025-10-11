Con Sigonella finì la Prima Repubblica gli americani non si fidarono più di noi

Quarant'anni fa la crisi diplomatica con gli Usa. Nel libro “La Flotta” Flavio de Luca racconta i giorni drammatici del dirottamento dell'Achille Lauro L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

