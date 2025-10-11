Con One UI 8.5 sarà più facile passare da iPhone a Samsung

Tuttoandroid.net | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con One UI 8.5 il colosso coreano potrebbe rendere un po' più semplice il passaggio di un'eSIM da iPhone a Samsung L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

con one ui 85 sar224 pi249 facile passare da iphone a samsung

© Tuttoandroid.net - Con One UI 8.5 sarà più facile passare da iPhone a Samsung

In questa notizia si parla di: facile - passare

Samsung, l’orologio della lockscreen della One UI 8.5 si adatta a qualsiasi oggetto - Samsung ha inoltre introdotto un nuovo effetto di selezione intelligente dei colori per lo sfondo dell'orologio: il sistema analizza l'immagine e sceglie autonomamente tonalità complementari, creando ... Si legge su hdblog.it

one ui 85 sar224Samsung One UI 8.5 in arrivo prima del previsto - Samsung avvierà un programma beta per il prossimo aggiornamento software principale, offrendo agli utenti la possibilità di testare le nuove funzionalità. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: One Ui 85 Sar224