Con l’Entry-Exit System addio timbri sul passaporto | cosa cambia dal 12 ottobre

Da domenica 12 ottobre 2025 entra in vigore il nuovo sistema informatico di ingresso e uscita nei 29 Paesi membri di Schengen, il cosiddetto Entry-Exit System. La tecnologia, che riguarda solo i cittadini extra-Ue che viaggiano per soggiorni di breve durata negli Stati europei, registrerà digitalmente le persone che entrano o escono dall’area Schenghen, nonché i dati contenuti nel loro passaporto, le impronte digitali e le immagini facciali. L’entrata in vigore del sistema sarà graduale, con i singoli Paesi che potranno introdurlo solo in alcuni punti di confine. Da aprile 2026 l’attuazione dovrà essere completata. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Con l’Entry-Exit System addio timbri sul passaporto: cosa cambia dal 12 ottobre

