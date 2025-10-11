Con Bob Noto l’acquolina vienescattando

Prima puntata sulla vita del grande fotografo del food nato a Torino da una famiglia operaia. La sua passione per l’obiettivo lo porta a intuire che un piatto, oltre che il palato, può colpire pure l’occhio. L’incontro con lo chef Ferran Adrià gli cambierà la vita. 🔗 Leggi su Laverita.info

Premio Bob Noto assegnato Mariella Organi - Per la prima volta il Premio Bob Noto, intitolato al food photographer e consigliere di molti chef di grido, torinese, morto nel 2017, è stato assegnato a una donna: Mariella Organi, restaurant ... Riporta ansa.it

